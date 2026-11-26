Европейская комиссия оштрафовала швейцарские Firmenich и Givaudan, а также американскую International Flavors & Fragrances на общую сумму €471,9 млн за участие в картеле на рынке ароматизаторов в Европейской экономической зоне. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Обмен конфиденциальной информацией

По данным Еврокомиссии, с марта 2019 года по март 2023 года компании обменивались конфиденциальными данными о ценах, переговорах с клиентами и бизнес-стратегиях. Все три производителя также передавали друг другу коммерчески чувствительную информацию о сотрудничестве с Unilever — одним из крупнейших в мире покупателей ароматизаторов для потребительских товаров.

Givaudan и International Flavors & Fragrances, согласно выводам Еврокомиссии, отдельно обменивались данными о более широком бизнесе в сегментах потребительских и изысканных ароматов, в частности о запланированном повышении цен и переговорах с клиентами. Компании также договорились не вести активный поиск сотрудников друг друга, работавших с Unilever.

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Размеры штрафов

Firmenich получила штраф в размере приблизительно €138 млн, Givaudan — €252 млн, International Flavors & Fragrances — около €82 млн. Еврокомиссия заявила, что такая координация снижала неопределенность относительно будущих бизнес-решений конкурентов и ослабляла конкуренцию на рынке ароматизаторов.

Ароматизаторы используются в парфюмерии, средствах личной гигиены, моющих средствах и других товарах для дома. Еврокомиссия отметила, что картельные практики могут приводить к повышению цен и сокращению выбора для потребителей. Все три компании признали участие в картеле и взяли на себя ответственность.

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