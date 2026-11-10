На Кипре считают, что планы Европейской комиссии увеличить численность пограничного агентства Frontex до 30 тысяч офицеров и расширить его роль в возвращении мигрантов, не имеющих законного права находиться в Евросоюзе, поддержат национальную программу возвращения таких лиц в страны происхождения.

Кипрское ведомство по вопросам миграции заявило, что его программа возвращения не испытает негативного влияния от изменений во Frontex. Напротив, по его оценке, расширение возможностей европейского агентства поможет усилиям страны в этой сфере, сообщает Cyprus Mail.

Новый резерв Frontex

Планы Еврокомиссии предусматривают создание нового Европейского резерва пограничного контроля и возвращения численностью 17 тысяч офицеров. Это должно довести общее количество сотрудников Frontex в ЕС до 30 тысяч.

Для агентства также планируют приобрести современное оборудование и технологии, в частности инструменты на основе искусственного интеллекта. Отдельный центр координации возвращений будет собирать и анализировать оперативную информацию из разных стран Евросоюза, а также поддерживать планирование и координацию операций.

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Еврокомиссия отметила, что помощь Frontex будет охватывать весь процесс возвращения: от раннего выявления людей и консультирования по вопросам добровольного возвращения до проведения операций и помощи с реинтеграцией. Процедуры также планируют цифровизировать, чтобы ускорить административные процессы, уменьшить нагрузку и улучшить обмен данными.

Правила возвращения в ЕС

В июне Совет ЕС и Европейский парламент достигли договоренности по новому регламенту о возвращении мигрантов, когда Кипр председательствовал в Совете ЕС. Окончательное одобрение документ получил в прошлом месяце.

Регламент предусматривает возможность создания в третьих странах центров возвращения. Туда могут направлять мигрантов с неурегулированным статусом, если государство-член ЕС имеет соответствующее соглашение с третьей страной, а та соблюдает международные стандарты прав человека. Документ также позволяет вводить специальные меры, в том числе бессрочный запрет на въезд для лиц, считающихся риском для безопасности, и предусматривает взаимное признание решений о возвращении между государствами ЕС.

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