Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Регулятор проверяет, ограничивал ли ботлер трансграничную торговлю газированными и спортивными напитками в Европейском союзе, сообщает Anadolu Agency.

Проверка оптовых поставок

Еврокомиссия должна установить, не злоупотребляла ли британская компания доминирующим положением в сфере оптовых поставок супермаркетам и другим розничным продавцам. Расследование также касается возможного препятствования оптовым покупателям вести переговоры о закупках сразу для нескольких стран. По данным Комиссии, клиентов могли обязывать договариваться о закупках отдельно на каждом национальном рынке.

Скидки и различная упаковка

Регулятор отдельно изучит, зависели ли оптовые скидки от обязательства покупателей не вывозить продукцию из страны, где она была приобретена. Кроме того, Комиссия проверит, использовала ли CCEP различные размеры упаковок для газированных напитков в государствах ЕС, чтобы сдерживать их трансграничные продажи.

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Среди других возможных практик — предоставление розничным продавцам стимулов для ограничения импорта газированных напитков в Испанию. В Еврокомиссии считают, что такие действия могли затруднить ритейлерам получение более выгодных цен за рубежом, а для потребителей привести к более высоким ценам и меньшему выбору.

CCEP является одним из двух крупнейших европейских ботлеров напитков под брендами The Coca-Cola Company. По данным Еврокомиссии, компания является крупнейшим поставщиком газированных напитков в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. The Coca-Cola Company владеет миноритарной долей в CCEP. Расследование начали после внеплановых проверок в помещениях компании в нескольких странах ЕС в марте 2025 года.

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