Европейская комиссия предупредила 11 государств ЕС о риске несоблюдения рекомендованных ограничений роста чистых расходов в 2027 году. Она также предложила ужесточить процедуры чрезмерного дефицита в отношении Болгарии и Венгрии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Страны должны скорректировать бюджеты

В осеннем пакете Европейского семестра на 2027 год Еврокомиссия отметила, что Чехия, Финляндия, Германия и Румыния могут превысить рекомендованные пределы роста чистых расходов. Хорватия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словения и Испания, по оценке Комиссии, рискуют существенно превысить эти пределы.

Комиссия призвала все 11 стран принять корректирующие меры при формировании бюджетов на 2027 год. В то же время она признала нецелесообразным на этом этапе открывать процедуры чрезмерного дефицита против Германии и Литвы.

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Меры в отношении Болгарии и Венгрии

Еврокомиссия заявила, что Болгария и Венгрия приняли недостаточные меры для исправления ситуации с чрезмерным дефицитом. Она попросила Совет ЕС официально установить, что обе страны не приняли эффективных мер. Такое решение может открыть путь к пересмотру траекторий сокращения дефицита и приостановлению части финансирования ЕС.

Комиссия также считает уместной несколько более жесткую фискальную позицию в еврозоне в 2027 году из-за более высоких расходов на обслуживание долга. Она призвала правительства сохранять возможности для инвестиций в оборону, энергетику и инновации. Согласно прогнозу Комиссии, расходы ЕС на оборону вырастут с 1,9% ВВП в этом году до 2,1% в 2027 году и 2,2% в 2028 году.

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