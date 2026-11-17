В Брюсселе, Бельгия, Еврокомиссия предварительно установила, что китайская платформа электронной коммерции Temu не выполнила обязательства по принятию мер для сокращения продажи незаконных товаров на своей платформе.

Предварительные выводы Еврокомиссии

Как сообщает Channel NewsAsia, Комиссия указала на неэффективность мер Temu по снижению рисков. По предварительной оценке регулятора, механизмы проверки соответствия товаров требованиям были недостаточно действенными.

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Еврокомиссия также заявила о слабой системе модерации контента и неэффективной системе санкций. Согласно ее выводу, эти недостатки касаются мер Temu по противодействию продаже незаконной продукции. Вывод регулятора носит предварительный характер.

Штраф в мае

В мае Еврокомиссия уже наложила на Temu штраф в размере 200 млн евро, или 224,08 млн долларов. Как сообщается, причиной санкции стало недостаточное противодействие компании продаже незаконных товаров.

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