Европейская комиссия пригрозила Болгарии штрафом до 23 млн евро из-за недостаточных, по мнению Брюсселя, шагов по сдерживанию государственных расходов и сокращению бюджетного дефицита. Окончательный размер возможного взыскания еще предстоит определить, сообщает Politico Europe.

Дефицит прогнозируют на уровне 5% ВВП

Еврокомиссия считает, что София не сделала достаточно для исправления ситуации с государственными финансами. Согласно прогнозу Брюсселя, бюджетный дефицит Болгарии в этом году достигнет 5% валового внутреннего продукта.

Фискальные правила ЕС предусматривают, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг — 60% ВВП. При этом государственный долг Болгарии остается значительно ниже этого порога.

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Решение о санкции ожидают в конце года

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что решение относительно штрафа ожидается в конце этого года или в начале следующего. Болгария, присоединившаяся к еврозоне в январе, может столкнуться как со штрафом, так и с ограничением доступа к части средств ЕС.

Штрафы в размере до 0,02% ВВП могут применяться к государствам еврозоны. Венгрии также грозит замораживание части европейского финансирования из-за состояния публичных финансов, но штрафы для нее не предусмотрены, поскольку страна не входит в валютный союз. Обе страны могут потерять часть средств ЕС, если не выполнят фискальные требования к весне.

Если санкция в отношении Болгарии будет утверждена, это станет первым штрафом за нарушение фискальных правил ЕС. Около десяти лет назад Брюссель рассматривал штрафы для Испании и Португалии, но в итоге снизил их до нуля.

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