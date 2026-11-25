Европейская комиссия продлила до конца июня 2027 года смягчённые правила государственной помощи для фермеров, промышленных и других предприятий в странах ЕС. Как сообщает Tagesschau, решение связано с продолжающимся энергетическим кризисом.

Поддержка промышленности и фермеров

Государства-члены ЕС смогут временно предоставлять энергоёмким производствам более значительные льготы при оплате электроэнергии. Они также могут поддерживать фермеров, сталкивающихся с высокими расходами на удобрения и топливо.

В то же время каждый отдельный план государственной помощи потребует одобрения Европейской комиссии как органа, ответственного за контроль конкуренции в ЕС.

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Пересмотр весной 2027 года

Еврокомиссия ввела новые рамки государственной помощи в апреле, первоначально до конца декабря. По данным ведомства, за продление режима высказалось широкое большинство из 27 государств-членов.

Комиссия будет следить за ситуацией и повторно оценит её весной 2027 года. Если обстоятельства будут это оправдывать, рамки могут продлить ещё раз. В ЕС государственная помощь регулируется строгими правилами, чтобы избежать искажения конкуренции и непропорциональных преимуществ для компаний из финансово более сильных стран.

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