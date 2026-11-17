Европейская комиссия прогнозирует, что дефицит бюджета Италии в 2026 году составит 2,9% валового внутреннего продукта против 3,1% в 2025 году. Если прогноз оправдается, показатель опустится ниже порога в 3% ВВП, что позволит Италии выйти из процедуры чрезмерного дефицита.

Пересмотр прогноза дефицита

В весеннем прогнозе Европейская комиссия ожидала, что соотношение дефицита Италии к ВВП составит 2,9% как в 2026, так и в 2027 году. Теперь Комиссия предусматривает рост чистых заимствований до 3,5% ВВП в 2027 году.

Как сообщает ANSA English, правительство Италии обратилось с запросом о применении Национальной исключительной оговорки Пакта стабильности и роста для дополнительных инвестиций в энергетику и оборону.

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Прогнозы для экономики и инфляции

Европейская комиссия также повысила оценку роста итальянской экономики: ВВП страны в 2026 году, по ее ожиданиям, вырастет на 1%, тогда как весной прогнозировали 0,5%. Прогноз на 2027 год пересмотрели с 0,6% до 0,7%, а в 2028 году экономика Италии, по оценке Комиссии, вырастет на 0,8%.

Годовая инфляция в Италии, по прогнозу Европейской комиссии, составит 3,4% в 2026 году и 3,1% в 2027 году. Для еврозоны в целом Комиссия ожидает инфляцию на уровне 3,2% и 3,1% соответственно.

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