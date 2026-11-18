Европейская комиссия ожидает, что экономика Румынии после сокращения на 0,3% в 2026 году вернется к росту в 2027 и 2028 годах. В то же время бюджетный дефицит страны, согласно прогнозу, к концу этого периода останется выше 5% валового внутреннего продукта.

Прогноз роста ВВП

В своем осеннем экономическом прогнозе, опубликованном 17 ноября, Еврокомиссия предсказала рост ВВП Румынии на 1,8% в 2027 году и на 2,2% в 2028 году. Как сообщает Romania Insider, восстановление должны поддержать более активное частное потребление и инвестиции.

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Дефицит будет сокращаться медленно

Общий дефицит государственного сектора Румынии, по оценке Еврокомиссии, снизится с 6% ВВП в 2026 году до 5,8% в 2027 году и 5,6% в 2028 году.

Комиссия ожидает, что замедление инфляции, повышение пенсий и зарплат в государственном секторе будут способствовать росту реальных располагаемых доходов, улучшению экономических настроений и расходов домохозяйств. Более низкая инфляция также может создать условия для смягчения денежно-кредитной политики, улучшить условия финансирования и поддержать кредитование и частные инвестиции.

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