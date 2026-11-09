В Брюсселе Европейская комиссия подготовила проект Акта о цифровой справедливости, который предусматривает для компаний штрафы до 6% их годового мирового оборота за недобросовестные цифровые практики. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт должен представить законопроект в среду. Документ еще должны согласовать страны ЕС и Европейский парламент, прежде чем он сможет стать законом.

Запрет манипулятивных интерфейсов

Проект предлагает запретить так называемые темные паттерны во взаимодействии бизнеса с потребителями. Речь идет о вводящих в заблуждение или манипулятивных элементах интерфейсов веб-сайтов и приложений, которые побуждают пользователей покупать больше. Такие практики предлагают признать недобросовестными коммерческими действиями.

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Еврокомиссия также хочет запретить персонализированную рекламу, нацеленную на детей или уязвимых потребителей. Согласно проекту, продавцы должны предоставлять пользователям возможность отключать функции, поощряющие навязчивое или чрезмерное использование сервисов.

Прозрачность динамических цен

Компаниям, применяющим динамическое ценообразование, предлагают установить дополнительные требования к прозрачности. В частности, они должны раскрывать количество товаров или услуг, доступных по цене, указанной в рекламе.

Организация Finance Watch заявила, что предложенные правила в отношении темных паттернов являются шагом в правильном направлении, но недостаточно защищают потребителей финансовых услуг, которые инвестируют онлайн.

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