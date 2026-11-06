Европейская комиссия предложила освободить Польшу от обязанности принимать мигрантов в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище с 1 января по 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает Interia со ссылкой на еврокомиссара Магнуса Бруннера.

Оценка миграционной ситуации

В Еврокомиссии заявили, что Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия находятся в сложной миграционной ситуации из-за совокупных последствий миграции за последние пять лет.

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По информации Еврокомиссии, эти государства смогут обратиться в Совет ЕС с просьбой о полном или частичном вычете из их взносов в Пул солидарности на следующий год. В источнике этот пул назван механизмом обязательной солидарности.

Предложение на 2027 год

Предложение Еврокомиссии относительно Польши охватывает весь 2027 год. В конце октября телеканал Polsat News со ссылкой на источники в ЕС уже сообщал, что Польшу могут освободить от приема мигрантов еще на один год. Тогда отмечалось, что решение должно основываться на анализе отчета о миграционной ситуации в государствах-членах ЕС.

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