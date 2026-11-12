Европейская комиссия рассмотрит соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем после того, как петицию с соответствующим требованием подписали более 1,1 млн граждан Евросоюза. Как сообщает Politico, в ближайшие недели представители Еврокомиссии встретятся с организаторами инициативы, а Европейский парламент проведет публичные слушания.

Требование петиции

Петицию почти два года назад инициировал Европейский левый альянс, объединяющий 11 левых политических партий. Организаторы призывают ЕС приостановить торговый и политический диалог с Израилем. Они связывают это требование с тем, что, по их мнению, Израиль не смог предотвратить геноцид в Газе.

Больше всего подписей собрали во Франции — 339 479. Далее следуют Италия с 283 863 подписями и Испания со 151 821 подписью. До мая 2027 года Еврокомиссия должна сообщить, планирует ли она принимать меры в ответ на инициативу.

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Процедура и соглашение

Механизм Европейской гражданской инициативы предусматривает рассмотрение петиций, которые поддержали более миллиона граждан ЕС из более чем семи стран. За более чем десять лет лишь 14 из 136 зарегистрированных инициатив достигли такого порога.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем подписали в 1995 году, а в силу оно вступило в 2000 году. Документ регулирует политический диалог и торговлю. Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Израиля: в 2025 году на него приходилось около трети общего товарооборота страны с миром.

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