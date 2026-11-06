В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия выдвинула TikTok предварительные обвинения в возможном нарушении правил ЕС в отношении онлайн-контента из-за так называемого эффекта «кроличьей норы» в рекомендательном алгоритме платформы. Алгоритм может непрерывно предлагать пользователям похожие видео и удерживать их внимание на однотипном контенте, сообщает Channel NewsAsia.

Риски для пользователей

Еврокомиссия заявила, что TikTok не внедрил соразмерных, обоснованных и эффективных мер для снижения этих рисков. По оценке регулятора, постоянный просмотр материалов о грусти, изоляции или образе тела может негативно влиять на психическое здоровье пользователей.

Еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен заявила, что после прокрутки ленты или отметки «нравится» под видео алгоритм TikTok предлагает больше похожего контента, погружая пользователей в «кроличьи норы», из которых трудно выбраться. Она подчеркнула, что платформа должна усилить защиту благополучия пользователей, в частности несовершеннолетних.

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Возможный штраф для ByteDance

Еврокомиссия считает, что TikTok должен изменить дизайн алгоритма ленты «Для вас», больше учитывать четко выраженные предпочтения пользователей, улучшить доступность и удобство инструментов контроля, а также регулярно тестировать алгоритм.

Предварительные выводы сделаны в рамках более широкого расследования в отношении TikTok по Закону ЕС о цифровых услугах, который обязывает крупные онлайн-платформы активнее противодействовать вредоносному и незаконному контенту. Владелец платформы, китайская компания ByteDance, может столкнуться со штрафом в размере до 6% ее мирового годового оборота в следующем году, если не урегулирует проблему.

В феврале регуляторы также предъявили TikTok претензии относительно дизайна, который может вызывать зависимость, недостаточной защиты детей и сложностей для исследователей в получении доступа к публичным данным. Тогда TikTok назвал эти предварительные выводы категорически ложными и заявил, что будет их оспаривать.

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