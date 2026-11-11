В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия представила проект Акта о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA), который предусматривает новые ограничения для видеоигр, в частности в отношении микротранзакций для несовершеннолетних. Как сообщает Politico Europe, представители игровой индустрии раскритиковали инициативу, заявив, что она может ослабить конкурентоспособность европейского сектора.

Ограничения для игр

Согласно проекту, разработчики не смогут получать прибыль от предложений несовершеннолетним совершать микротранзакции для продвижения в игре. Речь идет о механиках pay-to-win или pay-to-progress, при которых игрок тратит реальные деньги, чтобы получить преимущество или продвигаться в игре.

Документ также предусматривает ограничения для лутбоксов — наборов со случайными виртуальными предметами, которые можно покупать за реальные деньги. Внутриигровые виртуальные валюты для пользователей младше 18 лет должны быть отключены по умолчанию. Проект еще должен быть согласован с другими институтами ЕС.

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В Еврокомиссии объясняют, что такие практики могут стимулировать чрезмерные расходы, прежде всего среди уязвимых потребителей, в том числе детей. За нарушение правил могут назначаться штрафы до 6% глобальной выручки компании по делам, касающимся более двух третей населения Европейского союза.

Позиция разработчиков

Европейская федерация разработчиков игр и Video Games Europe, в которую входят, в частности, Sony и Epic Games, в совместном заявлении назвали предложенное определение pay-to-win принципиально ошибочным и недостаточно четким. По их мнению, оно может распространяться практически на любые покупки в играх и создать путаницу для игроков и разработчиков.

Отраслевые организации также заявили, что игровая индустрия уже использует родительский контроль и возрастную рейтинговую систему PEGI, которые, по их мнению, проект DFA не учитывает. По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в прошлом году расходы на видеоигры в ЕС превысили 27 млрд евро, что составило 17% мирового рынка.

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