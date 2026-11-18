Европейскую комиссию обвинили в приукрашивании показателей Египта, что могло позволить выделить стране 2,5 млрд евро льготных займов в рамках соглашения общей стоимостью 7,4 млрд евро. Как сообщает The Guardian, утечки документов ЕС и данные Министерства социальной солидарности Египта свидетельствуют, что число домохозяйств, получающих помощь, фактически сократилось.

Вопросы к социальным программам

Речь идет о программах денежной поддержки Takaful и Karama для малообеспеченных и уязвимых домохозяйств. Takaful предусматривает выплаты бедным семьям при условии регулярных медицинских осмотров и надлежащего посещения детьми школы, тогда как Karama предоставляет безусловную помощь людям с инвалидностью, пожилым людям, сиротам и вдовам.

Для получения первого транша в размере 1 млрд евро Египет должен был увеличить число домохозяйств-получателей этих программ на 100 тыс. — до 4,7 млн. В конфиденциальном отчете для законодателей ЕС Еврокомиссия указала, что это условие было «в целом выполнено». В то же время приведенные в документе данные показали чистое сокращение на 62 281 домохозяйство из-за многолетней процедуры повторной проверки права на помощь.

Для следующего транша в размере 1,5 млрд евро Египет должен был добавить еще 60 тыс. домохозяйств. Еврокомиссия признала это требование выполненным, сославшись на включение в программы 442 118 семей. Однако данные египетского министерства, которые позднее были удалены с его сайта, показывали чистое уменьшение числа домохозяйств-получателей на 23 453 за 11 месяцев до июня 2026 года.

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Позиция Еврокомиссии и реакция депутатов

В целом в 2024–2026 годах, когда ЕС требовал добавить в программы 160 тыс. домохозяйств, их число, согласно приведенным данным, сократилось на 85 734. Еврокомиссия объяснила, что цель касалась новых семей, включенных в программы, а не чистого прироста их числа, и заявила об отсутствии противоречия с требованием расширять программы денежной поддержки.

Нидерландская депутат Европарламента Тинеке Стрик сообщила, что обратится к Еврокомиссии за разъяснениями. Она заявила, что макрофинансовая помощь с самого начала использовалась прежде всего для поощрения Египта к сотрудничеству в сфере миграции. Испанская евродепутат Сандра Гомес Лопес призвала Комиссию прозрачно объяснить, почему она считает условия выполненными.

В рамках трехлетнего стратегического партнерства Египет уже получил 3,5 млрд евро льготных займов тремя траншами. Последний транш в размере 1,5 млрд евро ожидается до конца 2027 года при условии выполнения 24 экономических требований, сохранения программы МВФ и конкретных и убедительных шагов в отношении демократических механизмов, верховенства права и прав человека.

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