В Румынии Евроконтроль снова заблокировал поступления от аэронавигационных сборов, предназначенные для службы управления воздушным движением ROMATSA. Как сообщила сама служба, мера связана с судебным спором между Pfizer Romania и румынским государством. Материал Romania Insider об этом был опубликован 23 ноября 2026 года.

Заблокированные поступления

Как сообщает Romania Insider, блокировку возобновили на основании обеспечительной меры, которой добилась Pfizer Romania. Она касается доходов от сборов за аэронавигационные услуги, предназначавшихся ROMATSA.

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Решения судов

ROMATSA заявила, что средства заблокировали повторно, хотя суды в Брюсселе дважды выносили решения в ее пользу при рассмотрении дела.

Работа службы

Румынский орган управления воздушным движением заявил, что продолжает работать в полном объеме и предоставлять услуги. По его данным, возобновление меры взыскания не повлияло на полеты. В источнике эта мера названа возобновленным принудительным взысканием.

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