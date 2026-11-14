В Дублине, Ирландия, европейские лидеры определили советников по вопросам национальной безопасности, которые будут представлять Европу на предстоящих переговорах о завершении войны России против Украины. В делегацию войдут представители Европейского Союза, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Состав европейской делегации

Решение приняли после саммита в Дублине, состоявшегося 12–13 ноября. Состав делегации подтвердили президент Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кошта заявил, что принципы и позиции Европы на этих переговорах хорошо известны. По его словам, европейская команда будет действовать совместно и в тесной координации со всеми государствами-членами.

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Технический уровень переговоров

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил Bloomberg, что советники будут участвовать в предстоящих встречах на техническом уровне. Представителей для переговоров на высшем уровне Европа пока не назначила.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал европейских лидеров назначить представителей для участия в переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США. После встречи с президентом России — государства-агрессора — Владимиром Путиным спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние мирные переговоры США, России и Украины будут расширены с участием Европы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не возражает против участия Европы. В то же время МИД России заявил, что этот вопрос не поднимался во время встречи Путина с американскими представителями. Песков добавил, что решения о расширении переговоров могут быть приняты после того, как в Кремле поймут намерения европейцев и их готовность содействовать мирному процессу.

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