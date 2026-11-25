Европейский парламент голосует по двум законодательным проектам, направленным на предотвращение перебоев с поставками медикаментов и сокращение зависимости Евросоюза от импорта лекарств. Об этом сообщает Tagesschau.

Более быстрое одобрение и производство в Европе

Один из проектов — фармацевтический пакет — должен ускорить процедуры одобрения лекарственных средств и создать стимулы для разработки крайне необходимых препаратов. Второй документ, Critical Medicines Act, предусматривает наращивание производства лекарств в Европе.

Документ также предлагает отдавать предпочтение европейским производителям при государственных закупках. Цель инициатив — обеспечить стабильные поставки критически важных препаратов и сократить зависимость от третьих стран.

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Зависимость от поставок из Азии

К критически важным лекарствам в ЕС относятся, в частности, антибиотики, инсулин для лечения диабета и вакцины. По данным ЕС, в прошлом году от 80% до 90% медикаментов в Европе поступали из Азии, прежде всего из Китая. Активные вещества для производства препаратов и готовые лекарства преимущественно поступают из стран за пределами ЕС.

Такая зависимость в предыдущие годы способствовала дефициту отдельных препаратов в аптеках, в частности обезболивающих, антибиотиков и детских жаропонижающих сиропов. Критики законодательных инициатив считают, что предложенных мер недостаточно, чтобы убедить производителей размещать производство в относительно дорогой Европе. Они также предполагают дальнейший рост цен на лекарства.

Европейская комиссия предложила изменения в марте 2025 года, а в мае 2026 года переговорщики ЕС согласовали соответствующие правила.

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