Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал передачу семи предложений по следующему долгосрочному бюджету ЕС на переговоры с Советом Европейского союза. Голосование также предотвратило возможное обжалование со стороны ультраправых, сообщает Politico Europe.

Семь бюджетных направлений

Депутаты рассмотрели предложения по программе Global Europe, Европейскому социальному фонду, исследовательской программе Horizon Europe и механизму Connecting Europe Facility.

В пакет также вошли Европейский фонд конкурентоспособности, программа в сфере убежища и миграции и AgoraEU. Все эти документы касаются следующего многолетнего бюджета Европейского союза.

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Переговоры с Советом ЕС

После голосования предложения переходят к переговорам с Советом Европейского союза. Основой переговорного процесса станут доклады, принятые профильными комитетами Европарламента по каждому из документов.

В материале не уточняется, когда именно стороны начнут переговоры и какими будут их дальнейшие решения относительно семи бюджетных предложений.

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