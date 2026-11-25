Европейский парламент поддержал доклад с призывом к ЕС разработать скоординированную стратегию защиты системы международного правосудия и ее институтов от внешнего давления, в частности санкций против Международного уголовного суда. Документ поддержали 438 голосами против 168, еще 38 евродепутатов воздержались, сообщает Anadolu Agency.

Защита от экстерриториальных санкций

В докладе евродепутаты заявили о беспрецедентных угрозах международному правосудию, среди которых принудительное давление, односторонние санкции и кампании, направленные на подрыв авторитета и независимости таких институтов, как МУС.

В документе отмечено, что США с прошлого года вводили санкции против должностных лиц МУС, предусматривавшие замораживание активов и запрет на предоставление материальной или финансовой поддержки. В докладе также упомянуты меры против мандатариев ООН и партнерских неправительственных организаций.

Евродепутаты призвали ЕС обновить и активировать блокирующий статут, чтобы защитить европейских операторов от экстерриториального действия мер, введенных третьими странами. По их оценке, американские санкции вызвали обеспокоенность среди европейских банков, страховых компаний и поставщиков цифровых услуг. По мнению депутатов, это может препятствовать платежам и услугам, необходимым международному правосудию.

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Предложения для институтов ЕС

Парламент также рекомендовал снижать зависимость ЕС от неевропейской финансовой и цифровой инфраструктуры, применять инструмент противодействия принуждению и сотрудничать с демократическими партнерами через торговые соглашения и политический диалог.

Кроме того, депутаты предложили облегчить получение виз для свидетелей и правозащитников, вовлеченных в процессы привлечения к ответственности, а также призвали Европейский совет прямо интегрировать Римский статут в законодательство ЕС. Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС должны предложить стратегию и план действий по защите судей, прокуроров, свидетелей и потерпевших, предсказуемому финансированию международных механизмов правосудия и координации между государствами-членами, Евроюстом и следственными органами ООН.

Согласно докладу, Еврокомиссия должна ежегодно оценивать выполнение стратегии, влияние иностранных санкций и использование финансирования ЕС для международного правосудия. Докладчик Мунир Сатури заявил, что документ является ответом парламента на атаки против международного права и санкции администрации США в отношении МУС, и призвал срочно применить блокирующий статут.

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