Европейский парламент призвал Европейский Союз разработать комплексную долгосрочную стратегию для поддержки политического перехода в Сирии, укрепления государственных институтов и восстановления страны. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Условия поддержки ЕС

Евродепутаты заявили, что сирийский народ имеет «историческую возможность построить свободную, демократическую и мирную страну» почти через два года после падения режима Башара аль-Асада.

В докладе подчеркивается, что поддержка ЕС должна уважать территориальную целостность Сирии, защищать права человека и общины меньшинств. Вместе с тем она должна учитывать угрозы безопасности, в частности терроризм, организованную преступность и внешнее вмешательство.

Парламент приветствовал объявление о новом политическом партнерстве ЕС с Сирией в январе 2026 года. Евродепутаты подчеркнули, что европейская помощь, финансирование восстановления и любое приостановление санкций должны быть условными и обратимыми.

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По мнению депутатов, эту поддержку следует связать с измеримым прогрессом в обеспечении верховенства права, конституционной реформе, реформе сектора безопасности, подотчетности и защите всех общин.

Гуманитарная помощь и безопасность

Европарламент отметил, что в Сирии гуманитарная помощь необходима более чем 15,6 миллиона человек. Депутаты призвали ЕС и государства-члены сохранить гуманитарную поддержку и помощь для раннего восстановления страны.

Евродепутаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся присутствием в Сирии группировки Даеш и других террористических организаций. Они подчеркнули необходимость усилить сотрудничество между переходными властями Сирии, ЕС и международными партнерами для противодействия терроризму.

После падения режима 8 декабря 2024 года новая администрация Сирии стремится распространить государственную власть на всю территорию страны и усилить контроль над пограничными переходами. Башар аль-Асад в тот день покинул Сирию и бежал в Россию.

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