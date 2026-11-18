В Сербии руководство Европейской народной партии решило приостановить ассоциированное членство Сербской прогрессивной партии (СНП), политической силы бывшего президента страны Александра Вучича. Как сообщает Politico Europe, решение еще должно быть утверждено Политической ассамблеей ЕНП 7–8 декабря.

СНП имеет статус ассоциированного члена ЕНП, поскольку Сербия не входит в Европейский Союз. После утверждения решения у партии будет 12 месяцев для выполнения требований европейской политической силы. В случае невыполнения этих требований СНП может быть исключена из ЕНП.

Требования к Сербской прогрессивной партии

ЕНП требует от СНП прекратить политическое сближение и связи с президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным и его партией «Единая Россия», а также согласовать свою политику с санкциями ЕС против Москвы. Среди других требований — дистанцироваться от правительства Китая и возобновить приверженность европейской интеграции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

ЕНП также хочет, чтобы СНП прекратила прославление осужденного за военные преступления Ратко Младича. В документе, с которым ознакомилось Politico Europe, похороны Младича при содействии государства названы переломным моментом для многих представителей ЕНП, который способствовал решению о приостановлении членства.

Контроль и передача власти

Сербскую партию также призвали активнее сотрудничать с общественными организациями, укреплять свободу СМИ и обеспечить мирную передачу власти «Студенческому списку», победившему на парламентских выборах в конце октября.

С сентября 2025 года ЕНП проводила проверку того, соблюдает ли СНП базовые ценности политической семьи на фоне отступления от демократических стандартов и верховенства права, а также подавления протестов. Руководство СНП должно ежемесячно отчитываться перед ЕНП, которая планирует направить в Белград наблюдательную миссию весной 2027 года. На момент публикации СНП не ответила на запрос о комментарии.

Читай нас в