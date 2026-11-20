Международная группа экспертов Европейского общества гинекологии в консенсусном заявлении назвала антагонисты рецепторов нейрокинина наиболее эффективными доступными негормональными препаратами для уменьшения вазомоторных симптомов менопаузы — приливов и ночной потливости. Заявление, опубликованное в журнале Gynecological Endocrinology, подготовили для женщин, которым гормональная терапия противопоказана или которые не хотят ее применять, сообщает News-Medical.

Препараты против приливов

Эксперты рассмотрели данные об эффективности, безопасности и пригодности негормональных методов для отдельных пациенток. Системная менопаузальная гормональная терапия остается наиболее эффективным методом лечения вазомоторных симптомов, однако может не подходить женщинам с гормоночувствительными злокачественными новообразованиями в анамнезе, перенесенной венозной тромбоэмболией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В клинических исследованиях селективный антагонист рецепторов нейрокинина-3 фезолинетант снизил частоту вазомоторных симптомов примерно на 63% через 12 недель, тогда как в группе плацебо снижение составило 40%. Эффект сохранялся в течение 52 недель. Элинзанетант, блокирующий рецепторы нейрокинина-1 и нейрокинина-3, в двух исследованиях третьей фазы уменьшал частоту симптомов на 65–67% против 42–46% в группах плацебо. Препарат также снижал нарушения сна.

Оба препарата требуют проверки функции печени до начала терапии и мониторинга во время лечения. Для фезолинетанта сообщалось о редких, но серьезных случаях лекарственного поражения печени, а в исследованиях элинзанетанта иногда фиксировали повышение уровня печеночных ферментов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие варианты помощи

Среди препаратов, используемых по другим медицинским показаниям, эксперты упомянули пароксетин, венлафаксин, десвенлафаксин, габапентин и прегабалин. Венлафаксин и десвенлафаксин названы предпочтительными вариантами для пациенток, перенесших рак молочной железы и принимающих тамоксифен, поскольку они с меньшей вероятностью влияют на его терапевтическое действие. Клонидин и оксибутинин также могут облегчать симптомы, однако их эффективность и переносимость различаются.

Когнитивно-поведенческая терапия способна уменьшать субъективную интенсивность приливов и связанный с ними дискомфорт, а клинический гипноз — снижать их частоту. В рандомизированном исследовании с участием 187 женщин гипноз уменьшил самостоятельно оцениваемую частоту приливов на 74%, а объективно измеренную — на 57%, одновременно улучшив качество сна.

Симптомы со стороны мочеполовой системы

При легком или умеренном генитоуринарном синдроме менопаузы эксперты рекомендуют в качестве первой негормональной линии вагинальные увлажняющие средства и лубриканты. Препараты гиалуроновой кислоты могут облегчать вагинальные симптомы, а тренировка мышц тазового дна — улучшать контроль мочеиспускания и сексуальную функцию. В то же время метаанализ семи исследований с участием 401 человека не выявил существенного преимущества вагинальной лазерной терапии над имитацией процедуры, поэтому ее не рекомендуют применять за пределами исследований.

Авторы заявления подчеркнули необходимость индивидуального подбора лечения с учетом симптомов, противопоказаний, возможных побочных эффектов и предпочтений пациентки. Они также отметили потребность в дальнейших исследованиях долгосрочной безопасности доступных методов.

Читай нас в