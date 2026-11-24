На основных фондовых рынках Европы, в частности в Италии, Германии, Испании, Великобритании и Франции, индексы завершили торги во вторник, 24 ноября, снижением на фоне падения акций компаний-производителей полупроводников. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 4,20 пункта, или 0,66%, и закрылся на отметке 632,77 пункта после роста примерно на 1,8% днем ранее, сообщает Anadolu Agency.

Наибольшие потери в Италии и Германии

Наиболее заметно среди основных европейских рынков снизился итальянский FTSE MIB — на 1,84%, до 48 121,19 пункта. Акции производителя чипов STMicroelectronics в Милане потеряли более 10%.

Немецкий DAX уменьшился на 1,31%, до 25 005,51 пункта, а испанский IBEX 35 — на 0,86%, до 19 015,80 пункта. Британский FTSE 100 опустился на 0,13%, до 10 467,07 пункта, тогда как французский CAC 40 потерял 0,05% и завершил сессию на уровне 8 040,49 пункта.

Ниже торговались также акции нидерландских производителей оборудования для полупроводниковой отрасли ASML и ASM International, а также немецкой Infineon. В США снижались акции Nvidia, которые днем ранее выросли на 31,5% после единогласного решения совета директоров вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора.

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Sanofi сдержала снижение французского индекса

Акции французской фармацевтической компании Sanofi выросли примерно на 9,8%, что ограничило потери CAC 40. Компания договорилась приобрести американского производителя лекарств Insmed за 41 млрд долларов, предложив по 175 долларов наличными за акцию. Сделка должна расширить портфель Sanofi препаратами для лечения заболеваний легких; ее закрытие ожидается в первой половине 2027 года после одобрения акционеров и регуляторов.

В Германии индекс делового климата Ifo в ноябре вырос до 90,6 пункта против 90,1 пункта в октябре благодаря улучшению настроений в секторе услуг. В то же время настроения в производственном секторе ухудшились после шести месяцев роста подряд.

Инвесторы также ожидали публикации в США данных по ценам на личное потребление — показателя инфляции, которому Федеральная резервная система отдает предпочтение перед заседанием 8–9 декабря.

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