Европейские лидеры на саммите Коалиции желающих в Берлине, Германия, заявили о готовности участвовать в переговорах с Российской Федерацией — государством-агрессором — о завершении ее войны против Украины. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Европа имеет «четкую, последовательную и единую переговорную позицию», а канцлер Германии Фридрих Мерц назвал максималистские требования Москвы нереалистичными.

Как сообщает BBC News, президент США Дональд Трамп присоединился к берлинскому саммиту по телефону после трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне с российским правителем Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Его зять и спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что Трамп стремится к соглашению с Москвой с участием Европы.

Условия Европы

Мерц сообщил, что Европа готова к серьезным разговорам с Россией о европейской безопасности только при условии, что этому будет предшествовать мирное соглашение с Украиной. По его словам, переговоры могут начаться, если их условия будут приемлемыми для Европы и Украины.

Канцлер Германии также отверг возможность раздела Европы на сферы влияния крупных держав. Он заявил, что «ялтинский формат» не принесет мира, и подчеркнул, что без участия Европы мирного соглашения быть не может. Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на слова Трампа, назвавшего Путина «другом», заявив, что российский правитель не является их другом и никогда им не будет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гарантии для Украины

Кушнер заявил, что российская сторона якобы готова довериться оценке американских посланников относительно участия европейцев в переговорах и будто бы не возражает против гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры дали более сдержанную оценку перспектив соглашения. Зеленский подчеркнул, что Путин до сих пор отвергал все предложения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал союзников сделать максимум для предоставления Украине систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения российских атак, а также вернуться к обсуждению членства Украины в НАТО. Тем временем помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что до расширения формата переговоров еще необходимо выполнить «большую работу».

Во время встреч в Китае и Германии Россия продолжила атаки на Киев. По данным BBC News, в результате удара по жилому дому в Подольском районе погиб один человек; посольства Нидерландов и Австрии, а также Владимирский собор сообщили о повреждениях.

Читай нас в