Агентство Европейского союза по безопасности полетов (EASA) обязало операторов турбовинтовых самолетов ATR 42 и ATR 72 проверять клапаны противообледенительной системы с интервалом до 160 летных часов. Регулятор предупредил, что неисправность клапана может остаться незамеченной до попадания самолета в условия обледенения и привести к потере управляемости, из которой невозможно выйти.

Директива летной годности была выпущена 16 ноября 2026 года и вступит в силу 30 ноября. Как сообщает AeroTime, EASA уже сокращало интервалы между проверками в январе 2025 года после анализа конструкции. Дальнейший анализ возможных отказов клапанов побудил ATR пересмотреть инструкции по техническому обслуживанию в октябре.

Интервалы проверок

Требования касаются клапанов, которые регулируют давление и перекрывают подачу воздуха в противообледенительную систему. Частота тестирования зависит от модели самолета и от того, была ли модификация выполнена на заводе ATR или позднее оператором.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Для модифицированных ATR 42-400, ATR 42-500 и ATR 72 максимальный интервал между проверками сократили с 1050 до 160 летных часов, то есть на 85%. Для тех же моделей без модификации интервал уменьшили с 700 до 210 часов. Операторы ранних версий ATR 42-200, ATR 42-300 и ATR 42-320 должны проводить проверки каждые 190 часов вместо 650.

Связь с катастрофой в Бразилии

Бразильские следователи назвали накопление льда и многочисленные неисправности противообледенительной системы среди факторов, способствовавших катастрофе рейса Voepass 2283 9 августа 2024 года. Самолет ATR 72-500 разбился в Виньеду, Бразилия, в результате чего погибли все 62 человека на борту. ATR впервые уведомила операторов о проверках клапанов в октябре 2024 года, примерно через два месяца после аварии.

Если клапан не пройдет проверку, оператор должен устранить неисправность до следующего полета. Если опубликованные ATR инструкции не охватывают конкретную неисправность, оператор должен получить одобренные производителем указания и выполнить необходимые работы.

Читай нас в