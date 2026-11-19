Европейский банковский орган подтвердил поддержку общей европейской системы страхования депозитов. Ожидается, что Европейская комиссия представит предложения по такому механизму в рамках более широкого банковского пакета в первом квартале 2027 года, сообщает Cyprus Mail.

Техническая роль органа

Орган также отверг предположения о том, что рассматривает альтернативы общей системе гарантирования вкладов. Он заявил, что его задача заключается в предоставлении Еврокомиссии и европейским законодателям технических рекомендаций и доказательной базы для разработки механизма.

Глава органа Франсуа-Луи Мишо отметил, что Европе нужен более интегрированный банковский рынок, чтобы диверсифицированный банковский сектор мог надлежащим образом финансировать экономику. По его словам, для создания подлинного единого рынка необходимо устранить ряд существующих препятствий, а страхование депозитов является важной частью этого процесса.

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Банковский союз ЕС

Совместное страхование депозитов остается одним из ключевых незавершенных элементов Банковского союза ЕС. Такая система могла бы обеспечить более единообразную защиту вкладчиков в странах-участницах, тогда как сейчас гарантии в значительной степени зависят от национальных механизмов.

Европейский центральный банк также призвал к скоординированному продвижению в реализации основных составляющих Банковского союза, в частности к определению конкретных шагов и графика внедрения европейской системы страхования депозитов. Среди других приоритетов — более свободное перемещение капитала и ликвидности внутри трансграничных банковских групп и развитие союза сбережений и инвестиций.

ЕЦБ считает, что конкурентоспособность банковского сектора следует усиливать посредством гармонизации правил, интеграции и экономии от масштаба, а не путем дерегулирования. Последствия общей системы для отдельных стран, в частности Кипра, будут зависеть от окончательной конструкции механизма: правил взносов, распределения рисков и требований к участвующим банкам.

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