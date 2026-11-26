Члены Совета управляющих Европейского центрального банка считают вероятным дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку рост цен на энергоносители ухудшил инфляционные прогнозы для еврозоны. Об этом говорится в опубликованном отчете о заседании 28–29 октября, сообщает Anadolu Agency.

На октябрьском заседании Совет управляющих единогласно оставил без изменений три ключевые процентные ставки. Депозитная ставка сохранилась на уровне 2,50% после повышений в июне и сентябре.

Поддержка повышения ставки

Значительное число членов совета могло поддержать еще одно повышение ставки в октябре. Они считали, что новые экономические данные усилили аргументы в пользу более жесткой денежно-кредитной политики.

Инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 3,8% против 3,2% в августе и превысила ожидания. Конфликт на Ближнем Востоке и развитие войны России против Украины подняли цены на энергоносители выше предположений, заложенных в сентябрьские прогнозы ЕЦБ. Рост стоимости коснулся не только нефти и газа, но и переработанного топлива и электроэнергии.

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Инфляция может оставаться выше цели

Участники заседания ожидали, что более дорогая энергия будет удерживать общую инфляцию существенно выше целевого уровня ЕЦБ в 2% в ближайшие кварталы. Некоторые члены совета выразили обеспокоенность тем, что инфляция может не вернуться к цели даже к концу 2028 года.

Базовая инфляция при этом в целом оставалась стабильной: существенного влияния энергетических расходов на зарплаты или ценовые решения компаний не зафиксировали. Более высокие ставки по кредитам и более слабый спрос на займы свидетельствовали о том, что предыдущие повышения ставок все больше влияют на экономическую активность. Члены совета также отметили более слабые краткосрочные перспективы роста и поставили под сомнение, как долго инвестиции в искусственный интеллект и накопление запасов будут поддерживать мировую экономику.

Несмотря на ухудшение инфляционных прогнозов, участники заседания поддержали взвешенный подход, одновременно считая дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики вероятно необходимым. К декабрьскому заседанию ЕЦБ получит новые прогнозы сотрудников банка до 2029 года, данные об экономическом росте в третьем квартале, еще два показателя инфляции и дополнительную информацию о переговорах по заработной плате.

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