Европейский производитель ракет MBDA и немецкий стартап Atmos Space Cargo договорились совместно изучить возможность создания системы высокоточного дальнего удара с орбиты Земли. Проект предусматривает объединение военных полезных нагрузок с технологиями орбитальной транспортировки и аппаратами для возвращения в атмосферу, сообщает Defense News.

Оценка технических возможностей

На начальном этапе компании будут анализировать архитектуру системы, ее техническую реализуемость, интеграцию полезной нагрузки и возможность проведения технологических демонстраций. Atmos должна предоставить экспертизу в области орбитальной транспортировки и входа в атмосферу, тогда как MBDA — опыт в сфере оборонных систем и военных полезных нагрузок.

Генеральный директор Atmos Себастьян Клаус заявил, что целью сотрудничества является усиление обычного сдерживания европейских союзников. По его словам, компании рассматривают орбитальную транспортировку и возвращение аппаратов на Землю как новый уровень стратегической инфраструктуры. Atmos подчеркнула, что любое будущее развертывание и применение системы будет зависеть от действующего законодательства и решений соответствующих государственных и военных органов.

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Технологии Atmos

Atmos разрабатывает многоразовый космический аппарат для грузовых миссий на низкой околоземной орбите. Для торможения при возвращении в атмосферу он использует надувной экран, выполняющий функции теплозащиты и аэродинамического тормоза. Стартап сообщал об успешном испытании этой концепции в апреле 2025 года.

Компания создает орбитальный аппарат Phoenix 2, способный доставлять до 100 килограммов полезной нагрузки и находиться в полете от трех часов до 12 месяцев. Гражданские аппараты Phoenix, по заявлению Atmos, останутся отдельными от оборонной системы, которую компания изучает совместно с MBDA. Также стартап и Европейское космическое агентство анализируют более крупную версию Phoenix 3 с потенциальной грузоподъемностью около одной тонны.

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