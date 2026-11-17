Европейские делегации на климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, ведут переговоры с Китаем, чтобы добиться поддержки графика подготовки новых докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Европа рассчитывает, что позиция Пекина поможет преодолеть сопротивление части государств, которые настаивают на отсрочке публикации документов, сообщает Politico Europe.

Ученые МГЭИК надеются опубликовать в 2028 году три части седьмого оценочного доклада об изменении климата: о физических основах климатических изменений, адаптации к их последствиям и способах ограничить дальнейшее потепление. График должен быть утвержден консенсусом правительств.

Спор о сроках

Индия и Саудовская Аравия предлагают предоставить авторам и правительствам развивающихся государств больше времени для рассмотрения и утверждения докладов. Согласно их альтернативному плану, первый документ может быть готов к 2028 году, а два последующих — только в 2029 году.

Европейские страны, а также ряд государств, особенно уязвимых к изменению климата, выступают за завершение всех трех докладов в 2028 году. Они считают, что иначе следующая глобальная оценка выполнения Парижского соглашения на COP33 не будет располагать самыми свежими научными данными.

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Главный переговорщик ЕС Диана Акконча заявила, что седьмой оценочный доклад должен быть готов вовремя ко второй глобальной оценке. Президент Маршалловых Островов Хильда Хейне также сказала, что ученые Тихоокеанского региона считают выполнение работы в установленные сроки возможным.

Бюджетная неопределенность

Параллельно МГЭИК не может согласовать бюджет. По данным издания, финансирование организации находится под дополнительным давлением из-за выхода США. На заседании в Эфиопии в прошлом месяце странам уже в шестой раз подряд не удалось достичь договоренности. Следующая встреча для согласования бюджета на следующий год запланирована на 1 декабря.

Кению и государство-агрессора Россию в вопросе сроков поддерживают Индия и Саудовская Аравия. Дипломаты также отмечают, что Китай ранее выступал против ускоренного календаря, однако считают его позицию потенциально изменчивой. Итальянский специальный посланник по вопросам климата Франческо Корваро заявил, что Китай не полностью согласовывает свою позицию с Индией и Саудовской Аравией.

Проект итогового решения COP31, опубликованный в понедельник, содержит упоминание о важности МГЭИК для глобальной оценки. Заместитель председателя МГЭИК Диана Урге-Форсац назвала обсуждения между правительствами на конференции полезными и подчеркнула необходимость быстрого решения из-за неопределенности для ученых и самой организации.

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