В Гааге, Нидерланды, Европол сообщил об изъятии продовольственных товаров стоимостью почти 80 млн евро в ходе международной операции против мошенничества с продуктами питания. По данным Der Spiegel, правоохранители задержали 79 подозреваемых и ликвидировали 18 группировок.

Операция с участием 57 стран

Расследование длилось шесть месяцев, в нем приняли участие 57 стран. Операцию также поддерживали Европейская комиссия и Интерпол. Европейская полицейская служба сообщила об изъятии более полумиллиона поддельных товаров, почти 230 тыс. литров фальсифицированных напитков и около 1,7 млн килограммов некачественных продуктов питания.

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Выявленные схемы

По информации Европола, мошенничество чаще всего касалось мяса, алкогольных напитков, фруктов и овощей. Среди выявленных нарушений — несоблюдение гигиенических норм при производстве мяса в Болгарии, фальсификация меда в Канаде и продажа выращенной рыбы как дикой в Испании.

Следователи также выявили схемы с фальсификацией масла, переклеиванием этикеток на дешевых винах для продажи их как дорогих, а также повторной упаковкой просроченных или испорченных продуктов с новой маркировкой. Европол предупредил, что поддельные или разбавленные пищевые продукты могут вызывать заболевания, подрывать стандарты безопасности продуктов питания и искажать рынок.

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