Еврозона в сентябре зафиксировала дефицит торговли товарами в размере €10,3 млрд, тогда как рынок ожидал дефицита в €4,5 млрд. Годом ранее торговый баланс еврозоны был профицитным и составлял €13,5 млрд. В то же время по сравнению с августом, когда дефицит достигал €16,6 млрд, показатель сократился, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Eurostat.

Импорт рос быстрее экспорта

Экспорт товаров из стран еврозоны в сентябре вырос на 6% в годовом выражении — до €272,7 млрд. Импорт увеличился на 16,1% и достиг €283 млрд, что и сформировало отрицательное сальдо внешней торговли.

Ухудшение показателя по сравнению с сентябрем прошлого года прежде всего связано с ростом дефицита в торговле энергоносителями: он увеличился с €20,7 млрд до €33 млрд. Профицит в категории машин и транспортных средств, напротив, сократился с €10 млрд до €3 млрд.

С января по сентябрь еврозона имела дефицит торговли товарами в размере €36,5 млрд, тогда как за аналогичный период предыдущего года фиксировала профицит в €102,2 млрд. Экспорт за девять месяцев вырос на 2,4% — до €2,26 трлн, а импорт — на 9,2%, до €2,3 трлн.

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Показатели Европейского Союза

Во всем Европейском Союзе дефицит торговли товарами в сентябре составил €16,8 млрд. В сентябре прошлого года ЕС имел профицит в €11,4 млрд, а в августе этого года дефицит достигал €25,3 млрд.

Экспорт ЕС вырос на 4,7% в годовом выражении — до €240,1 млрд, тогда как импорт увеличился на 17,9% — до €256,9 млрд. Стоимость импорта энергоносителей выросла на 51,3%, до €51,5 млрд, а дефицит торговли энергоносителями расширился с €24,1 млрд до €37,6 млрд.

Экспорт ЕС в США сократился на 10,6% — до €47,7 млрд, а импорт из США вырос на 14,7% — до €36,8 млрд. Из-за этого профицит ЕС в торговле с Соединенными Штатами уменьшился с €21,3 млрд до €10,9 млрд. Дефицит в торговле с Китаем вырос с €35,2 млрд до €41,7 млрд.

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