K-pop-группа Exo завершила свой шестой концертный тур в Сеуле, Южная Корея. Финальные выступления «Exo Planet #6 - EXhOrizon [dot]» прошли на арене KSPO Dome и собрали около 33 тысяч зрителей: все три шоу, включая места с ограниченным обзором, были распроданы, сообщает Korea Herald.

В заключительном концерте приняли участие Сухо, Чанёль, D.O., Кай и Сехун. Тур стартовал в апреле, охватил 14 городов и состоял из 27 шоу. Выступление в Сеуле длилось около трех часов: музыканты исполнили композиции разных периодов 14-летней карьеры группы, сочетая живой вокал с синхронной хореографией.

Песни с нового альбома и известные хиты

Концерт начался с композиций «Crown» и «Suffocate» с восьмого LP «Reverxe», а также хита «Monster», выпущенного в 2016 году. В программу также вошли «Moonlight Shadows», «24/7», «Sweet Lies» и «Crazy».

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Громче всего публика реагировала на исполнение давних фаворитов фанатов — «The Eve», «Love Shot», «Tempo», «Lotto», «Ko Ko Bop» и «Call Me Baby». Группа также представила EDM-медли из песен «Lucky One», «Power», «Don't Fight the Feeling» и «Run». Во время этого блока участники призвали зрителей встать и танцевать, а фанаты махали световыми палочками.

Заявления о новых проектах

Exo исполнил зимнее медли из «Sing for You», «For Life», «Universe» и «The First Snow», а также песни для фанатов «I'm Home» и «Flatline». В программе также прозвучали ранние хиты «History», «Love Me Right» и «Growl».

Сухо заявил, что Exo вернется с новой музыкой и выступлениями как можно скорее. Сехун намекнул на предстоящую активность с Каем в рамках нового юнит-проекта и отметил, что его хореография будет особенно впечатляющей. D.O. также готовится выпустить цифровой сингл «Darling» в среду — это будет его первый сольный релиз через два месяца после четвертого EP «Dopamine», вышедшего в сентябре.

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