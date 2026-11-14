FAA отменило общенациональный запрет на взлеты в США — Channel NewsAsia

Федеральное авиационное управление США (FAA) вечером 13 ноября отменило общенациональный запрет на взлеты, введенный из-за масштабного сбоя связи, повлиявшего на работу диспетчерских вышек.

Последствия сбоя

Как сообщает Channel NewsAsia, из-за остановки взлетов тысячи рейсов не могли вылететь. Десятки тысяч пассажиров ждали в аэропортах, а некоторых людей сотрудники авиакомпаний выводили из самолетов незадолго до вылета.

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Позиция властей

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что на тот момент не было признаков угрозы для страны. По его словам, чиновники не видели данных, указывающих на преднамеренную атаку, и рассматривали инцидент как телекоммуникационный сбой. В то же время он отметил, что власти не исключали никаких версий.

Это был второй случай введения такого общенационального ограничения в воздушном пространстве США после атак 11 сентября 2001 года. В январе 2023 года FAA уже останавливало взлеты из-за проблем с системой NOTAM, которая передает пилотам сведения об опасностях, изменениях в работе аэропортов и другую важную для полетов информацию. Тот сбой продолжался чуть менее двух часов.

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