Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует до конца 2028 года заменить устаревшие дискеты, используемые для метеорологической и другой критически важной информации в более чем 400 диспетчерских пунктах страны. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Новая система для диспетчеров

FAA внедрит Enterprise Information Display System, которая должна заменить четыре системы, созданные в 1980-х годах. Система будет собирать важную оперативную информацию в одном месте, чтобы диспетчеры могли быстрее видеть обновления по воздушному движению.

Администратор FAA Брайан Бедфорд заявил, что ведомство отказывается от устаревших ручных процессов. По его словам, новая система позволит диспетчерам мгновенно обмениваться критически важными сообщениями для рейсов, графиками использования ограниченного воздушного пространства и отчетами пилотов.

Обновление устаревшей инфраструктуры

Дискеты в значительной степени перестали использовать более 25 лет назад, а в больших объемах их не производят с 2011 года. В прошлом году Конгресс США одобрил 12,5 млрд долларов на обновление устаревшей системы управления воздушным движением. Министр транспорта Шон Даффи также добивается выделения еще 30 млрд долларов на дополнительную модернизацию.

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FAA параллельно заменяет телекоммуникационные системы и другое старое оборудование. В частности, агентство использует компьютеры Compaq, которым уже несколько десятилетий, а некоторые запчасти покупает на eBay. Бедфорд ранее отмечал, что диспетчерские объекты страны работают изолированно друг от друга на отдельных аналоговых компьютерах.

В меморандуме FAA для аэропортов от 23 октября говорится о нескольких недавних сбоях в системе управления воздушным движением из-за повреждения волоконно-оптических кабелей. В частности, 13 октября кабель, соединявший Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне с сетью FAA, был перерезан за пределами ворот аэропорта. Это привело к потере обмена данными между объектами FAA и потребовало приостановить вылеты.

Агентство также продолжает отказываться от бумажных полосок, с помощью которых авиадиспетчеры отслеживают самолеты. Этот процесс, начатый в 2022 году в 49 крупных аэропортах, продлится как минимум до 2028 года. В 27 крупных аэропортах бумажные полоски уже не используются.

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