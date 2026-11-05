В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило упростить регулирование коммерческих космических запусков и возвращений космических аппаратов на Землю. Регулятор также планирует в следующем году пересмотреть систему лицензирования космической деятельности, сообщает Channel NewsAsia.

Новые требования безопасности

FAA предлагает изменить определение случаев, когда прекращение полета не является обязательным, а также уточнить требования и пороги, при которых запуск или миссию необходимо досрочно прекратить из-за проблемы. Регулятор также хочет пересмотреть правила, касающиеся разрушения космических аппаратов во время их падения на Землю, и методику оценки риска от обломков для людей на поверхности.

Изменения могут облегчить компаниям SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса получение разрешений на запуски. Компании не предоставили немедленных комментариев по поводу инициативы.

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Цель до 2030 года

Белый дом ставит целью создать возможность для как минимум 1000 запусков и возвращений космических аппаратов ежегодно к 2030 году. В прошлом году было осуществлено 178 запусков, а их общее количество было в десять раз больше, чем в 2013 году. SpaceX доминирует в этой сфере.

FAA также сообщило о расширении штата Управления коммерческих космических перевозок, назначении заместителя администратора и найме команды аэрокосмических инженеров для ускорения рассмотрения заявок. Команда будет проводить анализы и оценки безопасности, а также выдавать разрешения на миссии, одновременно соблюдая требования общественной безопасности.

В октябре FAA уже предлагало разрешить операторам подавать заявки на запуски в электронном виде, предоставить больше гибкости для подтверждения безопасности операций и объединить три обязательных анализа безопасности в один пакет документов. В июле регулятор предлагал отказаться от отдельных требований нескольких законов, чтобы упростить и ускорить лицензирование коммерческих космических полетов.

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