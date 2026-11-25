Федеральное авиационное управление США (FAA) 24 ноября сняло ограничения на вылеты рейсов в международный аэропорт Чикаго О’Хара из-за сбоя наземной системы наблюдения. Ограничения действовали до вскоре после 16:00 по местному времени, однако рейсы в аэропорт по-прежнему задерживались в среднем более чем на 45 минут, пока техники ремонтировали систему.

Ограничения для рейсов

Как сообщает AeroTime, FAA ввело ограничения в 13:15 по местному времени. Часть рейсов, направлявшихся в О’Хара, задержали в аэропортах вылета.

После снятия ограничения FAA ввело программу наземных задержек для рейсов из континентальной части США и четырех канадских аэропортов. Задержки в ее рамках могли достигать 99 минут. Согласно вечернему операционному плану FAA, программу планировали применять до полуночи по чикагскому времени.

Неисправность системы

Сбой затронул систему Airport Surface Detection Equipment, Model X (ASDE-X), с помощью которой диспетчеры отслеживают самолеты и транспортные средства на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках. Система также предупреждает диспетчеров о возможных конфликтах на взлетной полосе.

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Из-за неисправности FAA ограничило количество прибытий до 72 самолетов в час при конфигурации с двумя взлетно-посадочными полосами. Отдельное уведомление также предупреждало, что самолетам, уже находившимся в воздухе, могло потребоваться до 30 минут ожидания перед посадкой.

По данным FlightAware, на момент последнего обновления в О’Хара зафиксировали 373 задержки, или около 13% всех рейсов аэропорта. Это стало вторым таким ограничением за два дня: 23 ноября FAA кратковременно приостанавливало часть рейсов в О’Хара из-за нехватки персонала в чикагском центре диспетчерского контроля подхода.

FAA ожидало более 52 тысяч рейсов в США в тот день и более 417 тысяч рейсов в течение девятидневного периода поездок на День благодарения.

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