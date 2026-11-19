В США Федеральное авиационное управление (FAA) обязало операторов отдельных самолетов Boeing 737 Next Generation регулярно проверять цифровую систему управления полетом. Решение приняли после обнаружения неисправности, которая может помешать системе автоматической регулировки тяги отреагировать на значительную разницу в тяге двигателей.

Риск неожиданного крена

Как сообщает AeroTime, проблема связана с отсутствующими или некорректными данными о положении спойлеров. Эти данные использует система мониторинга разницы тяги двигателей в крейсерском режиме.

Если данные ненадежны, система мониторинга может не активироваться. В таком случае между двигателями может возникнуть значительная разница в тяге без отключения автомата тяги. FAA отметило, что это способно вызвать неожиданный крен самолета, а если экипаж своевременно не распознает и не исправит ситуацию — потерю управления воздушным судном.

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Каких моделей касается директива

Директива по летной годности AD 2026-23-04 распространяется примерно на 300 зарегистрированных в США самолетов Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800 и 737-900. Модели Boeing 737 MAX в нее не входят. Документ планируют опубликовать 20 ноября 2026 года, а вступить в силу он должен через 15 дней.

Регулятор не проводил обычную процедуру предварительного общественного обсуждения, сославшись на риски для безопасности. Операторы должны регулярно выполнять встроенные проверки цифровой системы управления полетом, устранять выявленные неисправности и повторять тестирование, пока система не пройдет проверку.

Проверки более старых самолетов

В октябре 2022 года FAA уже ввело повторяющиеся проверки для отдельных Boeing 737 Classic моделей 737-300, 737-400 и 737-500. Тогда регулятор сообщал, что неисправность датчика спойлера или его проводки могла остаться незамеченной компьютером автомата тяги.

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