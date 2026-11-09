Специалисты по заболеваниям печени из разных стран согласовали определение острой недостаточности печени на фоне хронического заболевания. Это распространенное и потенциально смертельное осложнение у людей, которые уже имеют заболевание печени.

Что означает это состояние

Как сообщает STAT News, это состояние возникает, когда состояние человека с имеющимся заболеванием печени ухудшается из-за острого повреждения. Речь идет не просто о длительном течении болезни, а о ее внезапном обострении на фоне уже имеющейся патологии.

В США примером такого развития может быть цирроз, который формировался длительное время, а затем внезапно обострился из-за алкоголя или вирусной инфекции. Источник не уточняет, какие именно новые критерии вошли в согласованное определение.

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Отличие от острой недостаточности

Ранее это состояние определяли по-разному в зависимости от региона, в котором находились пациенты. Из-за этого было сложнее понять отличие между острой недостаточностью печени на фоне хронического заболевания и острой печеночной недостаточностью.

В отличие от первого состояния, острая печеночная недостаточность развивается быстро и возникает без предшествующего заболевания печени.

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