Великобритания сможет влиять на формирование правил Европейского союза в отношении продуктов питания, однако не будет иметь права голоса при принятии этих норм. Об этом министр по делам отношений с ЕС Хэмиш Фалконер заявил в интервью BBC News накануне саммита, на котором премьер-министр Энди Бернем надеется согласовать новое соглашение с ЕС.

Договоренности должны сократить бюрократические барьеры в торговле продовольствием после Brexit. Фалконер заявил, что британская сторона будет участвовать в процессе формирования правил, а снижение затрат для импортеров может отразиться на ценах в магазинах.

Меньше проверок и документов

По словам министра, нынешние процедуры требуют от экспортеров большого количества документов, в том числе ветеринарных и фитосанитарных сертификатов и бумаг для пограничного контроля. Некоторым грузовикам Marks & Spencer, по его словам, требуется более 300 страниц документации для экспорта продуктов питания.

Фалконер отметил, что часть поставщиков отказалась от экспорта в ЕС из-за сложности оформления, а отдельные товары, в частности линкольнширские колбаски, стало почти невозможно поставлять на европейский рынок. Предложенная перезагрузка также может отменить проверки товаров, введенные после Brexit для перемещения из Великобритании в Северную Ирландию, а также отдельную маркировку Not for EU.

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Предостережения оппозиции и фермеров

Фалконер подчеркнул, что соглашение не будет предусматривать авансовых платежей. В то же время в нем может появиться положение о выходе из договоренностей, если будущее правительство Великобритании решит отказаться от более тесного согласования с ЕС. По данным BBC, это условие связано с обеспокоенностью Евросоюза возможными расходами на восстановление инфраструктуры пограничных проверок, которую планируют демонтировать.

Консервативная партия и Reform заявляли, что отменят запланированную перезагрузку, если придут к власти. Консерваторы считают, что она может оставить британских потребителей и компании без влияния на создание регулирования и без возможности его отклонять.

Президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу положительно оценил возможное сокращение пограничных проверок и бумажной работы, но назвал соглашение одновременно возможностью и риском. Он отметил, что объем экспорта продовольственной продукции в ЕС с 2019 года сократился более чем на треть. По словам Фалконера, продовольственная часть договоренностей может обеспечить дополнительные 5 млрд фунтов стерлингов, а вся сделка, как ожидается, добавит 0,4% к ВВП Великобритании.

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