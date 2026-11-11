Болельщики литовского баскетбольного клуба «Нептунас» во время матча Еврокубка против «Шлёнска Вроцлав» вывесили баннер в поддержку поляков после трагедии в Кракове. Как сообщает Interia Sport, на баннере был размещён лозунг на польском языке: «W obliczu tragedii nie ma barw».

Матч завершился победой «Нептунаса»

Игра седьмого тура Еврокубка завершилась поражением «Шлёнска» со счётом 82:90. Команда из Вроцлава проиграла первую четверть 18:21, выиграла вторую — 20:17, а в двух следующих уступила со счетами 26:30 и 18:22.

По данным издания, после матча «Шлёнск» занимал последнее место в своей группе, имея одну победу. Interia Sport отмечает, что во время игры внимание прежде всего привлёк баннер литовских болельщиков.

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Сообщения о стрельбе в Кракове

Interia Sport утверждает, что 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова 24-летний мужчина, находясь в автомобиле, открыл огонь по людям. По информации издания, погибли шесть человек, а более десяти получили тяжёлые ранения.

По версии Interia Sport, подозреваемого задержали на перекрёстке улиц Страдомской и Дитля двое полицейских. Издание сообщило, что мужчина умер в больнице в понедельник, а прокуратура продолжила расследование обстоятельств происшествия.

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