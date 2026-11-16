ФБР предупредило об использовании злоумышленниками ИИ-инструментов для автономных кибератак в США и других странах. По данным TechCrunch, связанный с рядом атак инструмент Artex в некоторых случаях позволял перейти от выбора цели к активной компрометации систем менее чем за три часа.

Атаки на компании и финансовый сектор

В срочном сообщении по кибербезопасности ФБР отметило, что в последние месяцы хакеры применяли Artex и подобные инструменты с открытым исходным кодом против финансовых учреждений, государственных организаций, технологических и оборонных компаний, операторов телефонной связи и интернета, а также юридических фирм.

Artex относится к платформам на основе ИИ для тестирования защищенности сетей. Его можно подключать к большим языковым моделям Anthropic, OpenAI, открытым моделям и моделям из других стран. По оценке ФБР, такие вторжения могут создавать значительный сетевой трафик и срабатывать в системах защиты, однако скорость атак усложняет реагирование специалистов.

Инструмент быстро сканирует сети в поисках уязвимостей, а затем может использовать слабую защиту, незащищенные или украденные пароли. После первоначального доступа злоумышленники могут перемещаться по сети и искать базы данных, почтовые ящики и другую чувствительную информацию.

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Пострадавшие ConnectWise и учреждения Южной Кореи

ФБР сообщило, что после первого публичного появления Artex в июле его применили в атаках на ряд финансовых учреждений Южной Кореи. По данным ведомства, злоумышленники воспользовались слабой киберзащитой и отсутствием многофакторной аутентификации, в результате чего похитили персональные данные как минимум 68 тысяч человек.

ФБР также подтвердило предыдущие выводы Microsoft об использовании Artex для проникновения в компанию ConnectWise, занимающуюся ИТ-управлением. Хакеры получили доступ к облачным средам Microsoft 365 как минимум 2250 клиентов ConnectWise и похищали данные. Microsoft предполагала, что за атакой могли стоять хакеры, вероятно связанные с Китаем.

Открытая версия инструмента все еще доступна

Компания Barracuda также заявила о взломе, связанном с Artex. По ее информации, инструмент обнаружил учетные данные стороннего сервиса, которые компания не отозвала после завершения сотрудничества с поставщиком. Это дало злоумышленникам доступ к хранилищам учетных данных, которые Barracuda использовала для сбора данных из систем клиентов. Компания изменила все учетные данные клиентов, поскольку из-за недостаточной детализации журналов не могла исключить доступ злоумышленников к этим хранилищам.

После использования Artex в кибератаках его разработчик закрыл исходный код программного обеспечения. В то же время ФБР заявляет, что предыдущая открытая версия инструмента по-прежнему широко доступна. Исследователи также обнаружили сотни систем Artex, открыто доступных в интернете без пароля, включая систему, которую использовали для атак на Южную Корею.

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