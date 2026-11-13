ФБР США заявило, что северокорейские хакеры за последние 18 месяцев похитили более $400 млн в криптовалюте, используя схему социальной инженерии FaceStealer. Об этом сообщает The Hill.

Фальшивые платформы для видеосвязи

По данным Киберподразделения ФБР, злоумышленники использовали поддельные версии платформ для видеоконференций, скрытно записывали видео с веб-камер и осуществляли проникновение в компьютерные системы. Их целями были люди, работающие в криптовалютной индустрии.

ФБР сообщило о прекращении работы облачной инфраструктуры, которую использовали в этой схеме. Ведомство также заявило, что идентифицировало и изъяло более 900 видеозаписей с веб-камер пострадавших в различных странах мира.

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Атрибуция Sapphire Sleet

Американское ведомство связало FaceStealer с северокорейским хакерским кластером Sapphire Sleet, также известным как UNC1069. По информации Reuters, на которую ссылается The Hill, это отдельная группа от хакеров, которых связывают с недавней кибератакой на криптовалютную биржу Binance.

Ранее в этом месяце КНДР отрицала причастность к атаке на Binance после того, как ФБР связало кибератаку со страной. Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, назвала обвинения против Пхеньяна провокацией.

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