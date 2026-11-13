В США Федеральное бюро расследований заявило об изъятии более $1,2 млрд в криптовалюте, которая, как сообщалось, была украдена в прошлом месяце с Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Об этом сообщает NDTV World.

Судебное разрешение на активы

Министерство юстиции США получило судебное разрешение на изъятие или введение ограничений в отношении криптоактивов стоимостью более $1,2 млрд. В общей сложности американские власти и представители частного сектора заморозили более $2,7 млрд из средств, которые, как сообщалось, были украдены.

Объем кражи с Binance оценивается примерно в $6,3 млрд. В материале ее называют крупнейшей кражей криптовалюты в истории.

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Заявления относительно КНДР

Ранее ФБР связывало эту кражу с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor. В подобных случаях правительство США обычно подает в суд заявление о конфискации, после чего суд определяет, кто имеет законные права на возвращенные средства.

Отдельно ФБР возложило на КНДР ответственность за схему социальной инженерии FaceStealer. По оценке американских должностных лиц, в течение последних 18 месяцев она привела к краже криптовалюты на $400 млн. По их словам, схема сочетала захват популярных приложений для обмена сообщениями и запись дипфейк-видео.

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