В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало компании Molecular Designs разрешение 510(k) № K262789 для ее панели SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV. Это первый тест компании, получивший разрешение FDA, сообщает News-Medical.

Одновременное выявление трех вирусов

SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV представляет собой мультиплексный тест методом RT-PCR в реальном времени. Он предназначен для качественного выявления и дифференциации РНК вирусов гриппа A, гриппа B и респираторно-синцитиального вируса (RSV) в образцах мазков из передней части носа.

Панель предназначена для людей с симптомами инфекции дыхательных путей. Ее результаты должны использоваться как вспомогательное средство для дифференциальной диагностики вместе с другими клиническими, эпидемиологическими и лабораторными данными.

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Назначение для лабораторий

В панель входят компоненты для выявления гриппа A, гриппа B, RSV и внутреннего контроля. Она рассчитана на работу с продуктами Simplicity Dx Extraction той же компании.

По информации Molecular Designs, модульный формат панели позволяет лабораториям использовать только тесты, необходимые для конкретного запуска, и сократить объем пипетирования. Компания также отметила, что формат может помочь сократить отходы, упростить управление запасами и поддерживает пакетную обработку в дни с более высокой нагрузкой.

Панель предназначена только для применения по рецепту в лабораториях, сертифицированных по программе CLIA для выполнения тестов высокой сложности.

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