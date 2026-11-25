В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило комбинацию безукластиниба и сунитиниба в качестве терапии второй линии для взрослых с распространенными гастроинтестинальными стромальными опухолями (GIST), ранее получавших лечение иматинибом. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на Институт рака Даны—Фарбера.

Результаты исследования PEAK

Основанием для одобрения стали результаты исследования третьей фазы PEAK, которое возглавлял Институт рака Даны—Фарбера. В нем приняли участие 413 пациентов с распространенными GIST, ранее получавших иматиниб.

Участников случайным образом распределили на две группы: одна получала безукластиниб в сочетании с сунитинибом, другая — только сунитиниб, который был стандартной терапией. Согласно данным исследования, комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 50%. Общая частота ответа на лечение выросла с 26% при монотерапии до 46% при применении двух препаратов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мутации KIT

Гастроинтестинальные стромальные опухоли возникают в пищеварительном тракте, в частности в желудке, тонкой и толстой кишке. В большинстве таких опухолей клетки имеют мутацию гена KIT, из-за которой они бесконтрольно делятся. Ингибиторы KIT, в частности иматиниб и сунитиниб, улучшили результаты лечения, однако опухоли могут развивать резистентность вследствие появления дополнительных мутаций KIT.

Безукластиниб подавляет распространенные первичные и вторичные мутации, связанные с резистентностью при GIST с мутациями KIT. Представитель Института рака Даны—Фарбера Эндрю Вагнер отметил, что результаты PEAK подтверждают биологическое обоснование более полного подавления спектра мутаций KIT у конкретного пациента, что может обеспечить лучшие и более длительные результаты, чем применение одного препарата.

Читай нас в