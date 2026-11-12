По данным News-Medical, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило полностью пероральную схему лечения для пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом старшего возраста или тех, кому не подходит интенсивная химиотерапия. Решение, как сообщает издание, основано на результатах исследования ASCERTAIN-V, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine.

Две таблетки вместо инъекций

Схема сочетает таблетки децитабина-цедазуридина и венетоклакс. Децитабин является химиотерапевтическим препаратом, а цедазуридин позволяет применять его перорально. Венетоклакс блокирует белок, необходимый раковым клеткам для выживания.

Ранее такие пациенты ежемесячно посещали клинику для инъекций в течение пяти-семи дней и одновременно ежедневно принимали препарат в таблетках. Новая схема может позволить проходить лечение дома и избежать таких поездок в клинику.

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Результаты исследования

В исследовании I-II фазы участвовали 189 пациентов в возрасте от 75 лет или с состояниями здоровья, из-за которых интенсивная химиотерапия была нежелательной. После того как в костном мозге пациентов не выявляли признаков рака, исследователи сокращали продолжительность приема препаратов в последующих циклах, в том числе в зависимости от восстановления показателей крови.

Полного ответа на лечение достигли 47% участников, а значимый клинический ответ зафиксировали у 63%. Среди пациентов, которым регулярно требовались переливания крови или тромбоцитов, 60% перестали нуждаться в них во время лечения. Медиана общей выживаемости составила 15,5 месяца.

Сравнение со стандартной схемой

Соавтор исследования, гематолог Йельской школы медицины Амер Зейдан отметил, что косвенное сравнение указало на сходные со стандартной инъекционной схемой показатели выживаемости, ответа на терапию и безопасности. По его словам, сокращение продолжительности приема препаратов после ответа на лечение помогло быстрее восстановить показатели крови и снизить риск инфекций или кровотечений.

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