FDA одобрило препарат компании Bayer под торговым названием Sunharbo для снижения риска повторного инсульта. По данным STAT News, это первый одобренный препарат нового класса лекарств, который может безопаснее предотвращать образование тромбов.

Механизм действия препарата

Sunharbo подавляет белок XIa. Как сообщает STAT News, считается, что такой механизм может препятствовать образованию опасных тромбов без увеличения риска кровотечения.

Многие препараты для разжижения крови не применяются для профилактики повторного инсульта из-за связанного с ними повышенного риска кровотечения.

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Данные исследования

В исследовании III фазы участвовали люди, которые уже перенесли инсульт и получали распространенные методы лечения после него. Повторный инсульт произошел у 8,4% участников группы плацебо и у 6,2% пациентов, принимавших Sunharbo.

Согласно данным исследования, это соответствует снижению риска на 26%. В течение одного года необходимо лечить 53 пациентов, чтобы предотвратить один повторный инсульт.

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