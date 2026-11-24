В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило гиредестрант под торговым названием Wilserdly для лечения взрослых после операции по поводу рака молочной железы I–III стадий. Препарат предназначен для пациентов с эстроген-рецептор-положительным и HER2-негативным типом заболевания, сообщает The Hill.

Лечение после операции

Wilserdly применяют отдельно после хирургического вмешательства; препарат выпускается в форме таблеток для ежедневного приема. Он относится к классу пероральных антагонистов эстрогеновых рецепторов. Такие лекарства препятствуют связыванию эстрогена с рецепторами раковых клеток и способствуют разрушению этих рецепторов, что помогает блокировать рост опухоли.

При раннем гормон-рецептор-положительном, HER2-негативном раке молочной железы стандартным подходом является операция с последующей эндокринной терапией, в частности тамоксифеном или ингибиторами ароматазы. В FDA отметили, что новый вариант лечения предназначен для пациентов с промежуточным или высоким риском рецидива.

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Результаты исследования и предостережения

В рандомизированном исследовании Wilserdly снизил риск рецидива инвазивного рака молочной железы или смерти на 30% по сравнению со стандартной гормональной терапией. Через три года 92,4% пациентов, принимавших новый препарат, были живы без инвазивного рака, тогда как среди участников, получавших традиционное лечение, этот показатель составил 89,6%.

Среди возможных побочных реакций названы боль в мышцах и суставах, приливы жара, усталость, головная боль, тошнота, замедление сердечного ритма, головокружение, онемение или покалывание в руках и ногах. Также возможны повышение уровня печеночных ферментов, снижение показателей клеток крови, повышение уровня жиров в крови и изменения результатов анализов почек. Препарат может навредить плоду во время беременности; женщинам, не завершившим менопаузу, требуется дополнительное гормональное подавление. Wilserdly могут принимать и мужчины с раком молочной железы.

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