Компания Theraclion сообщила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало De Novo-разрешение ее устройству Sonovein для лечения поверхностного венозного рефлюкса в больших подкожных венах. В источнике это состояние названо основной причиной варикозного расширения вен.

Как сообщает News-Medical, Sonovein использует сфокусированный ультразвук и позволяет проводить лечение без разрезов и катетеров. В материале его назвали первой неинвазивной платформой сфокусированного ультразвука для лечения варикоза. Согласно приведенным данным, варикозным расширением вен страдает примерно треть взрослых.

Результаты исследования

Решение FDA основывалось на результатах ключевого клинического исследования VEINRESET, зарегистрированного под номером NCT05926830. В нем приняли участие 70 человек в четырех центрах в США и Европе.

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Исследование достигло первичной конечной точки: через год показатель окклюзии больших подкожных вен составил 96,8%. Серьезных или непредвиденных нежелательных явлений не зафиксировали, также сообщалось об одном легком нежелательном явлении.

Дальнейшие планы компании

Theraclion готовится к запуску американской дочерней компании Sonovein Inc. Компания также создала отдельный код категории III в системе CPT в качестве первого шага к возможному страховому покрытию процедуры.

Согласно пресс-релизу Theraclion, компания планирует создать референтные центры лечения и сосредоточиться на обучении врачей, клиническом внедрении технологии, технической и сервисной поддержке.

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